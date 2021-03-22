Експерти порівняли ціни на продукти в Україні і світі та визначили, чому вітчизняний ринок ще тримається на плаву. Ці та інші важливі новини Агро24 зібрав у традиційному огляді тижня (15-22 березня).

Популярний ресурс PaySpace Magazine склав рейтинг цін на основні продукти харчування і назвав країни з найвищими і найнижчими цінами. У списках PaySpace Magazine понад 100 країн світу. Є серед них і Україна. Тому можна порівняти ціни за кордоном і у нас (для зручності вони уніфіковані в доларах США).

Детальніше читайте у статті Агро24 "Що і скільки коштує в Україні і за кордоном".

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Фальсифікат у Євросоюзі

Олія, жири та риба – головні продукти, які підробляють у Європейському Союзі. Серед країн, звідки постачають фальсифікат, лідирують Іспанія та Італія. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала голова Асамблеї аграрних палат України Ольга Трофімцева.

Фальсифікацією називають будь-яку усвідомлену діяльність, яка спрямована на отримання додаткової економічної переваги/вигоди в порушення законодавчих норм і за рахунок нас з вами – споживачів, – пояснила Трофімцева.

Далі очільниця ААПУ представила три топ-листи фальсифікацій і дала свої коментарі; "Фальсифікація продуктів в ЄС: що і де найбільше підробляють".

Майбутнє Землі

У Гренландії під кілометровим шаром льоду науковці знайшли рослини. Це свідчить, що раніше на планеті вже відбувалися масштабні кліматичні катаклізми і можливе їхнє повторення.

Розуміння минулого льодовиків Гренландії є критичним для прогнозування майбутнього Землі. Адже через танення льоду і підняття рівня моря тисячі міст можуть опинитися під водою.

Подробиці: Тривожний сигнал для людства: глибоко під льодом вчені знайшли рослини

Аграрна освіта і сталий розвиток

Сучасне сільське господарство – наукоємна та високотехнологічна галузь. Тому аграрії, аби якнайкраще просувати свій бізнес і залишатися конкурентними, мають постійно поглиблювати знання і тримати руку на пульсі нових трендів і вдосконалень.

Компанія BASF, піклуючись про ефективну діяльність і прибутки клієнтів, регулярно проводить для них інформативні освітні заходи.

Зокрема, популярними стали вебінари BASF щодо важливих для аграріїв питань. Деталі про це у статті "У фокусі компанії BASF – аграрна освіта і сталий розвиток".

Супер-картопля

Селекціонери науково-виробничого об’єднання "Чернігівеліткартопля" вивели екзотичну картоплю з фіолетовим та червоним м’якушем. Наразі нові сорти готують до реєстрації в державному реєстрі рослин.

Як це було? Читайте в новині "Червона картопля: в Україні вивели нові унікальні сорти".

Танк проти ферми

На завершення – дивна і сумна історія. В італійській провінції Порденоне відбувалися військові навчання. На них танк помилково обстріляв курячу ферму, багато птиці загинуло…

Як це було? Читайте в новині Агро24 "В Італії танк обстріляв курячу ферму".