Эксперты сравнили цены на продукты в Украине и мире и определили, почему отечественный рынок еще держится на плаву. Эти и другие важные новости Агро24 собрал в традиционном обзоре недели (15-22 марта).

Популярный ресурс PaySpace Magazine составил рейтинг цен на основные продукты питания и назвал страны с самыми высокими и самыми низкими ценами. В списках PaySpace Magazine более 100 стран мира. Есть среди них и Украина. Поэтому можно сравнить цены за рубежом и у нас (для удобства они унифицированы в долларах США).

Подробнее читайте в статье Агро24 "Что и сколько стоит в Украине и за рубежом".

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Фальсификат в Евросоюзе

Масло, жиры и рыба – главные продукты, которые подделывают в Европейском Союзе. Среди стран, откуда поставляют фальсификат, лидируют Испания и Италия. Об этом на своей странице в фейсбуке написала глава Ассамблеи аграрных палат Украины Ольга Трофимцева.

Фальсификацией называют любую осознанную деятельность, которая направлена на получение дополнительного экономического преимущества/выгоды в нарушение законодательных норм и за счет нас с вами – потребителей,

– объяснила Трофимцева.

Далее глава ААПУ представила три топ-листа фальсификаций и дала свои комментарии; "Фальсификация продуктов в ЕС: что и где больше всего подделывают".

Будущее Земли

В Гренландии под километровым слоем льда ученые нашли растения. Это свидетельствует, что ранее на планете уже происходили масштабные климатические катаклизмы и возможно их повторение.

Понимание прошлого ледников Гренландии является критическим для прогнозирования будущего Земли. Ведь из-за таяния льда и поднятия уровня моря тысячи городов могут оказаться под водой.

Подробности: Тревожный сигнал для человечества: глубоко подо льдом ученые нашли растения

Аграрное образование и устойчивое развитие

Современное сельское хозяйство – наукоемкая и высокотехнологичная отрасль. Поэтому аграрии, чтобы как можно лучше продвигать свой бизнес и оставаться конкурентными, должны постоянно углублять знания и держать руку на пульсе новых трендов и усовершенствований.

Компания BASF, заботясь об эффективной деятельности и прибыли клиентов, регулярно проводит для них информативные образовательные мероприятия.

В частности, популярными стали вебинары BASF по важным для аграриев вопросам. Детали об этом в статье "В фокусе компании BASF – аграрное образование и устойчивое развитие".

Супер-картофель

Селекционеры научно-производственного объединения "Черниговэлиткартофель" вывели экзотический картофель с фиолетовой и красной мякотью. Сейчас новые сорта готовят к регистрации в государственном реестре растений.

Как это было? Читайте в новости "Красный картофель: в Украине вывели новые уникальные сорта".

Танк против фермы

В завершение – странная и печальная история. В итальянской провинции Порденоне происходили военные учения. На них танк по ошибке обстрелял куриную ферму, много птицы погибло…

Как это было? Читайте в новости Агро24 "В Италии танк обстрелял куриную ферму".