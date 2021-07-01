На першому етапі земельної реформи ділянки сільськогосподарського призначення зможуть купляти лише фізичні особи – громадяни України, але не більше 100 гектарів на одну персону.
На другому етапі, що розпочнеться у 2024 році, землю зможуть купляти і юридичні особи, але не більше 10 тисяч гектарів в одні руки.
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Що треба знати про відкриття ринку землі / Інфографіка 24 каналу