На першому етапі земельної реформи ділянки сільськогосподарського призначення зможуть купляти лише фізичні особи – громадяни України, але не більше 100 гектарів на одну персону.

На другому етапі, що розпочнеться у 2024 році, землю зможуть купляти і юридичні особи, але не більше 10 тисяч гектарів в одні руки.

Купівля – продаж землі



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Що треба знати про відкриття ринку землі / Інфографіка 24 каналу