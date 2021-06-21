Документи для купівлі-продажу землі та прогнози метеоролога: найважливіші агроновини тижня

Які документи повинні мати продавці та покупці земельних ділянок? Як захистити соняшник від хвороб? Чи загрожує Україні посуха? Відповіді на ці та інші питання ви знайдете у традиційному огляді тижня Агро24 (14 – 20 червня).

1 липня 2021 року в Україні відкриється ринок землі. Експерти запевняють, що після цього вітчизняні аграрії матимуть набагато ширші перспективи для розвитку бізнесу. Зокрема, вони стануть повноцінними власниками своїх земельних ділянок та отримають можливість розпоряджатися ними – продати, купити, обміняти, отримувати кредити та фінансування під ці ділянки.

Важливо! Відкриття ринку землі: що треба зробити власникам ділянок напередодні

Які документи необхідні будуть для оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки? Агро24 надає перелік для продавця і покупця.

Крім того, за новими законами, фермери матимуть можливість викупити земельні ділянки, які знаходяться у них на користуванні, за пільговими умовами.

Хто і як зможе дешевше викупити ділянку? Читайте тут.

Україна обійшла США і Росію



Просо – важлива культура для України

За підсумками 2020 року, Україна посіла перше місце в рейтингу найбільших експортерів проса в світі за обсягом. Далі йдуть США, РФ та Індія.

Куди Україна продає просо та скільки заробляє? Подробиці у матеріалі "Україна очолила рейтинг експортерів проса".

Як боротися з хворобами соняшника?

Фахівці департаменту BASF Agricultural Solutions визначили найпоширеніші хвороби, які можуть уражувати посіви соняшника цьогоріч.



Соняшнику потрібен захист

Лідером антирейтингу став фомоз: він поширений у всіх областях України і зустрічатиметься цього року досить часто. Друге місце розділяють фомопсис та склеротиніоз. Окрім того, посіви можуть вражати альтернаріоз, септоріоз, сіра гниль, іржа та пероноспороз.

Що робити аграріям, аби зберегти врожаї? Читайте в аналітичному матеріалі "Експерти BASF визначили найнебезпечніші хвороби соняшника".

Цьому банану "рак" не страшний!

Китайські вчені вивели новий сорт банана "Гуцзяо №9", який не боїться небезпечної хвороби – фузарізного в'янення. Це ґрунтове захворювання, відоме як "банановий рак", викликається Fusarium Оxysporum і практично не піддається лікуванню. Збудник може зберігатися в ґрунті більше 30 (!) років, і для його викорінення немає препаратів.

Але китайські вчені знайшли вихід і вивели новий сорт бананів, який не боїться "раку".



Новий сорт банана "Гуцзяо №9"

Пластик перетвориться в харчі

Тим часом, на іншому боці планети відзначилися британські науковці. Команда дослідників із Единбурзького університету винайшла спосіб перетворили споживчий поліетилен (ПЕТ) у… ванілін! Тобто ця технологія фактично дозволяє робити зпластикових відходів продукт харчової промисловості!

Як ткхнологам із Едінбурга це вдалося? Подробиці в новині "Вчені створили ванілін з використаних пляшок".

Погодний прогноз для аграріїв

В Україні зараз майже немає площ, яким загрожує посуха, а нинішні погодні умови загалом сприятливі для розвитку ранніх зернових культур.

Про це заявила керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру України Тетяна Адаменко. Вона також відзначила: якщо не зважати на локальні проблеми – на кшталт граду або підтоплень, то ситуація дуже хороша.

Подробиці читайте в новині Агро24 "Чи буде в Україні посуха: прогноз метеоролога".

Зверніть увагу! Зрощуй та зростай: як отримати максимальну ефективність з гербіцидом Базагран®