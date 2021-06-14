Ценовые рекорды черешни, фальсификация масла, дыни с сальмонеллой: важнейшие агроновости недели

Цены на украинские продукты растут и удивляют. А массовая фальсификация сливочного масла пугает... Зато дефицита сахара не будет! Эти и другие новости читайте в традиционном обзоре недели Агро24 (7 – 13 июня).

Государственная служба статистики обнародовала данные о том, как изменились цены в Украине за год (с мая 2020 по май 2021). В тройку продуктов, которые подорожали больше всего, вошли сразу два "представителя" сельского хозяйства – подсолнечное масло (прибавило в цене 75,2%) и сахар (67,2%). Они заняли 2 и 3 места после абсолютного лидера – газа (161,6%).

Подробнее читайте в материале Агро24 "Цены в Украине: что подорожало больше всего".

Черешня-рекордсменка

Между тем, на украинских рынках – свои рекордсмены. Временные, но впечатляющие.



Черешня "кусается" / Фото из соцсетей

В начале недели социальные сети взорвала фотография из Одессы, где продавали черешню по удивительным ценам: 500 гривен за килограмм, 7 гривен за 1 ягоду. А один из сортов вообще стоил 680 гривен!

Подробности – в новости "Украинская черешня может стать самой дорогой в мире".

Как повысить урожай рапса?

Важная информация для украинских производителей рапса. Подорожание соевых бобов и подсолнечного масла на бирже в Чикаго спровоцировало рост биржевых котировок на рапс во всем мире. Из-за этого форвардные цены на рапс в Украине выросли до рекордного уровня.



Рапс требует внимания аграриев

Эксперты и ранее отмечали, что в этом сезоне рапс будет пользоваться высоким спросом. Поэтому отечественным аграриям стоит уделить этой культуре особое внимание. Ведь рапс достаточно привередлив и уязвим к болезням, поэтому, если вовремя не применить правильную защиту, потери урожая могут быть тотальными. Практика показывает – эффективное использование на рапсе современных фунгицидов позволяет значительно уменьшить потери урожая и дает стабильную дополнительную прибыль.

Именно поэтому эксперты советуют аграриям обратить внимание на инновационные фунгициды компании BASF – Пиктор® и Альтерно®. Об их характеристиках и преимуществах читайте в аналитических статьях Агро24:

Дефицита сахара не будет

В начале весны в Украине возник дефицит сахара, что сразу спровоцировало рост цен. Поэтому в мае Украина, чтобы решить эту проблему, импортировала 60 тысяч тонн сахара-сырца.

Почему возник дефицит и какими будут цены на сахар? Об этом в материале "Украина перекрыла дефицит сахара".

Кто и почему фальсифицирует масло?



Масло массово фальсифицируют / Фото Pixabay

Центр Экспертиз ТЕСТ проверил качество сливочного масла в Украине. Результаты шокирующие – из 29-ти производителей лишь 9 изготавливают качественное масло.

Почему сливочное масло подделывают больше всего среди всех молочных продуктов? Какие производители прошли проверку, а кого поймали на фальсификациях? Читайте в новости Агро24 "Массовая фальсификация масла: какие производители прошли проверку на качество".

Дыни с сальмонеллой

В конце прошлой недели поступила тревожная информация: более 200 европейцев попробовали дыни и были поражены сальмонеллой Брендеруп.

Заболевания сальмонеллой, которая была в дыне, начались еще в конце марта и продолжаются до сих пор. Уже зафиксированы случаи в более 10-ти европейских странах – Дании, Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Великобритании, Швейцарии, а также за океаном – в Канаде.

Подробнее в материале "В Европе появились дыни с сальмонеллой".

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