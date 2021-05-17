Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций (ФАО) опубликовала очередной отчет об изменениях мировых цен на продукты. Он показал, что они растут уже 11 месяцев подряд.

Что будет дальше? Читайте в новости "Молоко и мясо будут дорожать".

Пшеница "падает"

На мировых биржах цена пшеницы начала падение. Причины – ускорение сева и прогнозы осадков в основных странах-производителях.

За неделю площадь сева яровой пшеницы выросла с 49% до 70%. Для сравнения, в прошлом году показатель составлял 40%, а за последние 5 лет в среднем был на грани 51%.

Детали – в материале "Цены на пшеницу резко обвалились".

"Стремительные" огурцы



Огурцы дорожать не будут

В Украине зафиксировали стремительное падение цен на огурцы.

Оптовые цены на огурцы фактически сравнялись с показателями прошлого года и находятся на отметке 18 гривен за килограмм. При этом эксперты считают, что новых скачков цен на огурцы вверх быть не должно.

Подробности в новости Агро24.

"Активная" клубника

Клубника подешевела

Сезон продажи клубники в этом году из-за погоды сместился на 2-3 недели и сейчас вошел в активную фазу.

Из-за сдвига сезона ягоды начинают дешеветь только сейчас. На данный момент подешевела как импортная, так и местная продукция.

Как именно? Цены здесь.

Надежные помощники аграриев



С препаратом Корум® поля будут без сорняков

В Украине продолжаются весенне-полевые работы. Аграрии заняты, в первую очередь, посевной, но уже думают и о том, как защитить будущий урожай от сорняков. В их распоряжении есть сильные помощники – современные гербициды.

Агро24 представляет два популярных препарата в экспертных статьях:

Земля подорожает



Денис Шмыгаль спрогнозировал, какой будет цена на землю

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что после 1 июля 2021 года, когда вступит в силу закон о рынке земли, ее стоимость уже в ближайшее время может существенно возрасти.

На сколько? Читайте в новости "Шмыгаль спрогнозировал цену на землю после запуска рынка".