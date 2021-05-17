Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций (ФАО) опубликовала очередной отчет об изменениях мировых цен на продукты. Он показал, что они растут уже 11 месяцев подряд.
Что будет дальше? Читайте в новости "Молоко и мясо будут дорожать".
Пшеница "падает"
На мировых биржах цена пшеницы начала падение. Причины – ускорение сева и прогнозы осадков в основных странах-производителях.
За неделю площадь сева яровой пшеницы выросла с 49% до 70%. Для сравнения, в прошлом году показатель составлял 40%, а за последние 5 лет в среднем был на грани 51%.
Детали – в материале "Цены на пшеницу резко обвалились".
"Стремительные" огурцы
Огурцы дорожать не будут
В Украине зафиксировали стремительное падение цен на огурцы.
Оптовые цены на огурцы фактически сравнялись с показателями прошлого года и находятся на отметке 18 гривен за килограмм. При этом эксперты считают, что новых скачков цен на огурцы вверх быть не должно.
Подробности в новости Агро24.
"Активная" клубника
Клубника подешевела
Сезон продажи клубники в этом году из-за погоды сместился на 2-3 недели и сейчас вошел в активную фазу.
Из-за сдвига сезона ягоды начинают дешеветь только сейчас. На данный момент подешевела как импортная, так и местная продукция.
Как именно? Цены здесь.
Надежные помощники аграриев
С препаратом Корум® поля будут без сорняков
В Украине продолжаются весенне-полевые работы. Аграрии заняты, в первую очередь, посевной, но уже думают и о том, как защитить будущий урожай от сорняков. В их распоряжении есть сильные помощники – современные гербициды.
Агро24 представляет два популярных препарата в экспертных статьях:
- Как сделать из сорняков гербарий: чистые поля с препаратом Корум®
- Настоящие защитники: о мощной дикамбе и эволюционном Стеллар® Плюс
Земля подорожает
Денис Шмыгаль спрогнозировал, какой будет цена на землю
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что после 1 июля 2021 года, когда вступит в силу закон о рынке земли, ее стоимость уже в ближайшее время может существенно возрасти.
На сколько? Читайте в новости "Шмыгаль спрогнозировал цену на землю после запуска рынка".