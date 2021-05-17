Як змінилися ціни на продукти, пшеницю, огірки й полуницю: найважливіші агроновини тижня

Протягом минулого тижня в Україні та світі суттєво мінялися ціни на сільськогосподарські товари. Що подорожчало, а що подешевшало? А також – як зміниться вартість землі після відкриття ринку? Читайте в традиційному огляді тижня Агро24 (10 – 16 травня).

Продовольча і сільськогосподарська Організація Об'єднаних Націй (ФАО) оприлюднила черговий звіт про зміни світових цін на продукти. Він засвідчив, що вони зростають уже 11 місяців поспіль.

Що буде далі? Читайте у новині "Молоко та м'ясо будуть дорожчати".

Пшениця "падає"

На світових біржах ціна пшениці почала падіння. Причини – прискорення сівби та прогнози опадів в основних країнах-виробниках.

За тиждень площа сівби ярої пшениці зросла з 49% до 70%. Для порівняння, минулого року показник становив 40%, а впродовж останніх 5 років в середньому був на межі 51%.

Деталі – в матеріалі "Ціни на пшеницю різко обвалились".

"Стрімкі" огірки



Огірки дорожчати не будуть

В Україні зафіксували стрімке падіння цін на огірки.

Оптові ціни на огірки фактично зрівнялися з показниками минулого року та перебувають на позначці 18 гривень за кілограм. При цьому експерти вважають, що нових стрибків цін на огірки вгору бути не повинно.

Подробиці в новині Агро24.

"Активна" полуниця



Полуниця здешевшала

Сезон продажу полуниці цього року через погоду змістився на 2-3 тижні і зараз увійшов в активну фазу.

Через зрушення сезону ягоди починають дешевшати лише зараз. Станом на сьогодні подешевшала як імпортна, так і місцева продукція.

Як саме? Ціни тут.

Надійні помічники аграріїв



З препаратом Корум® поля будуть без бур'янів

В Україні тривають весняно-польові роботи. Аграрії заклопотані, в першу чергу, посівною, але вже думають і про те, як захистити майбутній врожай від бур’янів. У їх розпорядженні є сильні помічники – сучасні гербіциди.

Агро24 представляє два популярних препарати в експертних статтях:

Земля подорожчає



Денис Шмигаль спрогнозував, якою буде ціна на землю ​

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що після 1 липня 2021 року, коли набуде чинності закон про ринок землі, її вартість уже найближчим часом може суттєво зрости.

На скільки? Читайте в новині "Шмигаль спрогнозував ціну на землю після запуску ринку".