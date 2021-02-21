Украина и ОАЭ углубят сотрудничество в аграрном секторе, отечественный сахар стремительно подорожал, на украинском рынке появится британская рыба, а на мировом – искусственное мясо. Эти и другие новости Агро24 собрал в традиционном обзоре недели (15-21 февраля).

Пакет на 2 миллиарда долларов

В начале недели (14-15 февраля) делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским посетила с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты. В составе нашей делегации был, в частности, министр аграрной политики Роман Лещенко, а вопросы сотрудничества между странами в области сельского хозяйства были одними из главных на переговорах.

Как сообщал внештатный советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов, в ОАЭ хотят увеличить "аграрный пакет" с Украиной до 2 миллиардов долларов. Такое распоряжение дал своим подчиненным наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.



Фейсбук Тимофея Милованова

О визите делегации Украины в ОАЭ и планах сотрудничества стран в агросекторе читайте в материалах Агро24 "Украина – от агрохабив к блокчейнив" и "ОАЭ хочет увеличить" аграрный пакет "с Украиной".

Украинский сахар – самый дорогой в мире

Пока Украина пытается расширять экспансию на мировой аграрной арене, на внутреннем рынке в некоторых отраслях у нас возникли серьезные проблемы. В частности, сейчас цена на сахар в Украине на 30-40% превышает мировые показатели, а на импорт действует запретительная пошлина, пишет УН.

Причины высокой цены разные. В частности, это и мировые тренды роста стоимости сырья АПК в условиях непонятных прогнозов дальнейшего влияния пандемии на мировую экономику.



Дорогой сахар

Подробности – в материале Агро24.

Британская рыба поплывет в Украину

Между тем, позитивную новость сообщила Госпродпотребслужба: Украина наконец сможет импортировать рыбу из Британии. Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских дел Великобритании и Северной Ирландии (DEFRA) согласовал соответствующий сертификат.

Как рассказала глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, после выхода Великобритании из Европейского Союза Украина должна заново согласовывать соглашения и сертификаты для осуществления двусторонней торговли. Сейчас работники Госпродпотребслужбы прорабатывают сертификаты для экспорта украинской продукции в Великобритании, отмечает в своем материале Агро24.

Акции для аграриев

Накануне посевной 2021 года компания BASF, заботясь об урожае украинских аграриев, представила рынку онлайн-решение "Действуй вовремя" и продолжила удобную и выгодную для фермеров акцию "Акрис® покупай – опрыскиватель, диагностируй".



Акріс®: чистые грядки без сорняков

Подробнее о предложениях компании BASF читайте на Агро24 "Чистые грядки без сорняков: Акрис® работает при любых условиях".

Кроме того, в статье идет речь об особенностях и преимуществах почвенного гербицида Акрис®, который надежно контролирует сорняки и помогает культуре раскрыть свой потенциал урожайности.

Искусственное мясо спасет планету?

Мир стоит на пороге революционных изменений в питании человека. Недавно власти Гонконга разрешили продавать в открытом доступе "мясо искусственной рыбы", выращенное в лабораториях. Чуть ранее в Сингапуре начали предлагать клиентам аналогичное "мясо курицы". Ученые утверждают – это только начало ...

Что собой представляет рыбное филе из пробирки? Сможет ли оно заменить натуральное мясо? Читайте в статье "Искусственная рыба": как и где создают, или Спасет ли планету лабораторное мясо".

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