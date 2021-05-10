Уже 11 месяцев подряд растут мировые цены на продукты питания. Такую неутешительную информацию обнародовала продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций (ФАО) в своем отчете за апрель 2021 года.

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Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в апреле составило 120,9 пункта – это самый высокий уровень с 2013 года. Однако в номинальном выражении оно все еще на 12% ниже исторического максимума, достигнутого в феврале-2011.

Читайте детали: что подорожало больше всего и почему.

Украина "не отстает"

Украина, к сожалению, придерживается общей мировой тенденции – цены на продукты питания у нас стабильно растут. В частности, в последнее время заметно подорожали яйца, хлеб, подсолнечное масло, молочная и мясная продукция...

Подробности – в материале Агро24.

Проблемное мясо



С мясом надо быть осторожным

Кроме роста цен на продукты, украинцев беспокоит другая беда – фальсификат. Так, эксперты утверждают, что около 40% мяса на украинскоих прилавках – поддельная или некачественная продукция.

Как украинцам определить качество мяса самостоятельно? Читайте здесь!

Украина запретила импорт свиней из ЕС

Другая "мясная проблема": Украина запретила европейским производителям завозить в нашу страну свиней и их производную продукцию. Причина – африканская чума, вспышки которой обнаружили у наших соседей – Румынии и Венгрии.

Детали – в новости Агро24.

Аграриям – во внимание!

Между тем, в Украине продолжаются весенне-полевые работы. Одно из приоритетных направлений в наших аграриев – выращивание подсолнечника, который является ключевой культурой в сельскохозяйственном секторе. По информации Госстата, в 2020 году выручка от продажи подсолнечного масла достигла 5,3 миллиарда долларов.



Подсолнечник – стратегическая культура для Украины

В то же время по ряду причин (от погоды до пандемии) средняя урожайность подсолнечника в Украине оставляет желать лучшего. И есть потребность не столько в увеличении площадей, сколько в росте урожайности на тех площадях, которые уже отведены под подсолнечник. Для этого аграриям стоит сфокусироваться на полной технологии выращивания: обработка почвы, качественный подбор посевного материала, система защиты и сбор урожая с наименьшими потерями.

Читайте об этом актуальную статью Агро24:

"Главные тренды в выращивании подсолнечника".

Важное направление работы аграриев – борьба с сорняками. Как предотвращать их распространение на поле и как избавиться в случае появления – объясняет менеджер по маркетингу направления подсолнечника и рапса компании BASF Михаил Маленький в экспертном материале "Волчок подсолнечный: победить нельзя ждать".

Что такое органическое сельское хозяйство: детали от Агро24