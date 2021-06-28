На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины №2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы".

По мнению экспертов, этот закон очень необходим для полноценного и успешного запуска рынка земли (1 июля 2021 года) – без него нельзя было бы обеспечить честные и прозрачные условия формирования цены на земельные участки.

Что конкретно предусматривает документ? Читайте в материале Агро24 "Электронные аукционы запустят рынок земли: Зеленский подписал важный закон".

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В ожидании единого Земельного кодекса

Впрочем, даже после запуска рынка земли законотворческая деятельность должна продолжиться. В частности, Украине нужен единый земельный кодекс, считает народный депутат Марьян Заблоцкий.

Он пояснил, что сейчас сложилась ситуация, при которой действует Земельный кодекс, а также еще 13 других законов, регулирующих очень много нюансов – от бесплатной приватизации до государственной экспертизы землеустроительной документации, отдельно регулируются кадастры и т.д. Это приводит к серьезному конфликту норм и сложному пониманию и чтению земельного законодательства.

Какие проблемы решит единый Земельный кодекс? Когда начнут работу над ним народные депутаты? Подробно об этом – в новости "Единый Земельный кодекс удешевит услуги юристов, – объяснение эксперта".

Цены на продукты – "кусаются" и радуют

Каковы цены на овощи, фрукты и ягоды? / Фото Pixabay

Между тем, многих украинцев не меньше беспокоят и проблемы сегодняшнего дня. Например, какие сейчас есть и какими будут цены на аграрные продукты? Агро24 предлагает вам подборку важных материалов на эту тему:

В фокусе – голубика

Ученые Института сельского хозяйства Полесья НААН начали работу над разработкой научных программ по выращиванию ягодных культур. Отдельное внимание они уделяют голубике, которая несмотря на ряд известных полезных качеств еще недостаточно изучена с научной точки зрения.

Подробности – в новости "Украинские ученые работают над программами выращивания самой дорогой ягоды".

Томат весом пол кило

А ученые Азербайджана уже могут похвастаться своими достижениями. В местном НИИ овощеводства вывели 10 новых сортов томатов – они еще не имеют названий, но уже показали свои отличные свойства на дегустации.

Томаты новых сортов имеют разные размеры, у некоторых – экзотические цвета и формы (например, как клубника).

Подробнее о разработках ученых читайте в материале "Томат весом пол килограмма: в Азербайджане вырастили удивительный овощ".

Совершенная защита подсолнечника

Как защитить подсолнечник? / Фото Pixabay

Подсолнечник – одна из самых распространенных сельскохозяйственных культур в Украине и любимец аграриев. Его посевные площади в течение последних восьми лет каждый сезон превышают 5 миллионов гектаров. В то же время, урожайность подсолнечника крайне нестабильна: например, в 2019-м средний уровень составил 25,1 ц/га, а в 2020-м – лишь 20,6 ц/га.

Главная причина прошлогоднего снижения урожайности подсолнечника – неблагоприятные погодные условия, которые стимулировали распространение болезней. В этом сезоне ситуация будет аналогичной. Что делать аграриям? Есть эффективный метод защиты посевов – применение фунгицида. Эксперты советуют обратить внимание на системный комбинированный препарат Пиктор® компании BASF.

Аналитическую статью об этой чудо-разработке читайте здесь.

Также – обратите внимание! Эксперты BASF определили самые опасные болезни подсолнечника