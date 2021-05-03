Читайте ці та інші важливі й цікаві новини Агро24 – у традиційному огляді тижня (26 квітня – 2 травня).

Новий аграрний закон

28 квітня народні депутати нарешті проголосували за один із найважливіших "земельних" законів – №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".

Зверніть увагу! Відкриття ринку землі: як зміняться стосунки власника і орендаря

Ухваливши цей документ, "слуги народу" фактично розблокували земельну реформу. Нагадаємо, законопроєкт був зареєстрований у Раді ще 1 жовтня 2019 року. Потім довго проходив узгодження в комітетах і чекав своєї черги. А перед тим, як поставити його на голосування, депутати розглянули понад 3 тисячі правок! Але в підсумку 284 народні обранці проголосували "за".

Як це було? Читайте в матеріалі "Рада схвалила законопроєкт про ринок землі й розблокувала свою роботу".

Як оцінюють закон? У посольстві США відреагували на схвалення змін до земельного кодексу

Закон про децентралізацію землі: що змінилося та які нові правила?

Відповіді на ці питання, а також коментарі щодо інших нюансів нового закону надала експерт із земельних питань, журналіст сайту "Куркуль" Катерина Капустіна – читайте тут.

Нові гібриди ріпаку



Насіннєве портфоліо BASF

Департамент BASF Agricultural Solutions презентував українським аграріям нові гібриди ріпаку: ІНВ1170, ІНВ1188 та ІНВ1177 КЛ. За роки досліджень в різних кліматичних зонах вони продемонстрували високі та стабільні показники врожайності, стресо- та зимостійкості.

А щоб захистити врожай від бур’янів та шкідників компанія BASF рекомендує українським аграріям застосовувати сучасні препарати. До вашої уваги – еволюційний Стеллар® Плюс і потужний Корум®.

Новий сорт горіха

Науковці зі США вивели новий сорт волоського горіха UC Wolfskill. Він має високу врожайність, світлий колір та подібний до знаменитого провідного пізнього сорту Chandler.

Що ховається за дивними назвами сортів? Читайте у новині Агро24 "У США вивели новий сорт волоського горіха".

І на завершення огляду – родзинка. Точніше – полуничка…

Новий полуничний сезон



Смачного!

Минулого тижня українська полуниця з'явилася на прилавках. Але в порівнянні з попереднім роком, цьогоріч сезон ягоди стартував із затримкою у два тижні.

Чому так сталося? Яка ціна на полуницю? Читайте в матеріалі Агро24 "В Україні стартував сезон полуниці".

Новий тренд: органічне сільське господарство

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