Читайте эти и другие важные и интересные новости Агро24 – в традиционном обзоре недели (26 апреля – 2 мая).

Новый аграрный закон

28 апреля народные депутаты наконец проголосовали за один из важнейших "земельных" законов – №2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений".

Обратите внимание! Открытие рынка земли: как изменятся отношения владельца и арендатора

Приняв этот документ, "слуги народа" фактически разблокировали земельную реформу. Напомним, законопроект был зарегистрирован в Раде еще 1 октября 2019 года. Потом, долго проходил согласование в комитетах и ждал своей очереди. А перед тем, как поставить его на голосование, депутаты рассмотрели более 3 тысяч правок! Но в итоге, 284 народных избранников проголосовали "за".

Как это было? Читайте в материале "Рада одобрила законопроект о рынке земли и разблокировала свою работу".

Как оценивают закон? В посольстве США отреагировали на одобрение изменений в земельный кодекс

Закон о децентрализации земли: что изменилось и какие новые правила?

Ответы на эти вопросы, а также комментарии других нюансов нового закона предоставила эксперт по земельным вопросам, журналист сайта "Кулак" Екатерина Капустина – читайте здесь.

Новые гибриды рапса



Семенное портфолио BASF

Департамент BASF Agricultural Solutions презентовал украинским аграриям новые гибриды рапса: ІНВ1170, ІНВ1188 и ІНВ1177 КЛ. За годы исследований в разных климатических зонах они продемонстрировали высокие и стабильные показатели урожайности, стрессо - и зимостойкости.

А чтобы защитить урожай от сорняков и вредителей компания BASF рекомендует украинским аграриям применять современные препараты. Вашему вниманию – эволюционный Стеллар® Плюс и мощный Корум®.

Новый сорт ореха

Ученые из США вывели новый сорт грецкого ореха UC Wolfskill. Он имеет высокую урожайность, светлый цвет и похож на знаменитый ведущий поздний сорт Chandler.

Что скрывается за странными названиями сортов? Читайте в новости Агро24 "В США вывели новый сорт грецкого ореха".

И в завершение осмотра – изюминка. Точнее – клубничка…

Новый клубничный сезон



Приятного аппетита!

На прошлой неделе украинская клубника появилась на прилавках. Но, по сравнению с предыдущим годом, в этом году сезон ягоды стартовал с задержкой в две недели.

Почему так случилось? Какая цена на клубнику? Читайте в материале Агро24 "В Украине стартовал сезон клубники".

Новый тренд: органическое сельское хозяйство

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