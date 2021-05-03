Читайте эти и другие важные и интересные новости Агро24 – в традиционном обзоре недели (26 апреля – 2 мая).
Новый аграрный закон
28 апреля народные депутаты наконец проголосовали за один из важнейших "земельных" законов – №2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений".
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Приняв этот документ, "слуги народа" фактически разблокировали земельную реформу. Напомним, законопроект был зарегистрирован в Раде еще 1 октября 2019 года. Потом, долго проходил согласование в комитетах и ждал своей очереди. А перед тем, как поставить его на голосование, депутаты рассмотрели более 3 тысяч правок! Но в итоге, 284 народных избранников проголосовали "за".
Закон о децентрализации земли: что изменилось и какие новые правила?
Ответы на эти вопросы, а также комментарии других нюансов нового закона предоставила эксперт по земельным вопросам, журналист сайта "Кулак" Екатерина Капустина – читайте здесь.
Новые гибриды рапса
Семенное портфолио BASF
Департамент BASF Agricultural Solutions презентовал украинским аграриям новые гибриды рапса: ІНВ1170, ІНВ1188 и ІНВ1177 КЛ. За годы исследований в разных климатических зонах они продемонстрировали высокие и стабильные показатели урожайности, стрессо - и зимостойкости.
А чтобы защитить урожай от сорняков и вредителей компания BASF рекомендует украинским аграриям применять современные препараты. Вашему вниманию – эволюционный Стеллар® Плюс и мощный Корум®.
Новый сорт ореха
Ученые из США вывели новый сорт грецкого ореха UC Wolfskill. Он имеет высокую урожайность, светлый цвет и похож на знаменитый ведущий поздний сорт Chandler.
Что скрывается за странными названиями сортов? Читайте в новости Агро24 "В США вывели новый сорт грецкого ореха".
И в завершение осмотра – изюминка. Точнее – клубничка…
Новый клубничный сезон
Приятного аппетита!
На прошлой неделе украинская клубника появилась на прилавках. Но, по сравнению с предыдущим годом, в этом году сезон ягоды стартовал с задержкой в две недели.
Почему так случилось? Какая цена на клубнику? Читайте в материале Агро24 "В Украине стартовал сезон клубники".
Новый тренд: органическое сельское хозяйство
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