НАПК назвало самые распространенные схемы незаконного обогащения на рынке земли, украинские селекционеры создали уникальный сорт картофеля, а австралийские ученые изобрели способ изменять количество сахара в фруктах. Эти и другие новости Агро24 собрал в традиционном обзоре недели (1-7 марта).

Земля и коррупция

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проанализировало законы в земельной сфере и выявило наиболее распространенные коррупционные схемы. Согласно анализу экспертов агентства, лишь одно положение Земельного кодекса о бесплатной приватизации земель государственной и коммунальной собственности дает возможность реализовать с десяток коррупционных схем.

Подробнее об этом в новости Агро24 "Коррупция в земельной сфере: НАПК назвало самые распространенные схемы".

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Новаторы и новые реалии

Участники клуба Новаторов на встрече в декабре 2019 года

Состоялась очередная встреча аграриев-участников Клуба новаторов. Это – уникальная платформа, в рамках которой украинские агро предприниматели тестируют передовые средства защиты растений, делятся опытом и направления получают советы от экспертов компании BASF. В этом году встреча впервые состоялась в онлайн-формате.

Для нашей компании всегда важно быть максимально рядом с клиентами. Мы понимаем, насколько ценны личные коммуникации, обмен знаниями и техническими результатами. Несмотря на карантинные ограничения, компания BASF искала способы оставаться на связи с клиентами как онлайн, так и в формате личных встреч,

– рассказал Павел Ильин, начальник отдела продаж департамента BASF Agricultural Solutions.

Что обсуждали участники онлайн-форума, каким опытом делились – читайте в материале "Аграрии из Клуба новаторов рассказали о достижениях-2020 и новые реалии ведения бизнеса-2021".

А теперь подборка новостей о достижениях агроученых.

100-тонная Княгиня

Селекционеры института картофелеводства НААНУ усовершенствовали сорт картофеля Княгиня, который теперь дает урожай до 100 тонн с гектара и демонстрирует высокую устойчивость к засухе и болезням.

Наш популярный сорт дает урожай при любых условиях, – рассказывает о Княгине Валентина Гордиенко, заведующая лабораторией генетических ресурсов Института картофелеводства. – Преимущество украинской селекции – вкусовые качества, мы на это всегда ориентируемся. Потом уже идет устойчивость к болезням и тому подобное.

О характеристиках и особенностях княгини и нюансах ее создания читайте в статье "Украинский сорт картофеля показывает рекордную урожайность".

Фрукты для диабетиков

Содержание сахара во фруктах можно менять

Могут гордиться своими исследованиями и австралийские ученые из Университета Ньюкастла. Они научились с помощью генных технологий регулировать содержание сахара во фруктах во время их выращивания. Это очень важно для людей, страдающих сахарным диабетом и вынужденных отказаться от потребления многих сладких продуктов.

Как австралийцам удалось сделать революционное открытие? Когда начнется коммерческое использование технологии? Об этом в статье Агро24 "Фрукты для диабетиков: количество сахара можно будет контролировать".

Помидоры-сигнальщики

Между тем американские ученые из Университета Пенсильвании сделали удивительное открытие относительно свойств помидоров. Они обнаружили, что побеги томатов выделяют химическое вещество, которое предупреждает об опасности другие растения.

Томаты выделяют сециальный фермент, когда на них, например, нападает гусеница-вредитель. Этот сигнал является мольбой растения о помощи.

Подробности читайте в новости "Поразительное открытие: помидоры умеют предупреждать об опасности и звать подмогу".

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