НАЗК назвало найпоширеніші схеми незаконного збагачення на ринку землі, українські селекціонери створили унікальний сорт картоплі, а австралійські вчені винайшли спосіб змінювати кількість цукру у фруктах. Ці та інші новини Агро24 зібрав у традиційному огляді тижня (1-7 березня).

Земля і корупція

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) проаналізувало закони в земельній сфері та виявило найбільш розповсюджені корупційні схеми. Згідно аналізу експертів агентства, лише одне положення Земельного кодексу про безоплатну приватизацію земель державної та комунальної власності дає можливість реалізувати з десяток корупційних схем.

Детальніше про це у новині Агро24 "Корупція у земельній сфері: НАЗК назвало найпоширеніші схеми".

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Новатори і нові реалії



Учасники Клубу новаторів на зустрічі у грудні 2019 року

Відбулася чергова зустріч аграріїв-учасників Клубу новаторів. Це – унікальна платформа, в рамках якої українські агропідприємці тестують передові засоби захисту рослин, діляться досвідом та напряму отримують поради від експертів компанії BASF. Цьогоріч зустріч уперше відбулася в онлайн-форматі.

Для нашої компанії завжди важливо бути максимально поруч з клієнтами. Ми розуміємо, наскільки цінними є особисті комунікації, обмін знаннями та технічними результатами. Незважаючи на карантинні обмеження, компанія BASF шукала способи залишатися на зв’язку з клієнтами як онлайн, так і у форматі особистих зустрічей, – розповів Павло Ільїн, начальник відділу продажів департаменту BASF Agricultural Solutions.

Що обговорювали учасники онлайн-форуму, яким досвідом ділилися – читайте в матеріалі "Аграрії з Клубу новаторів розповіли про досягнення-2020 і нові реалії ведення бізнесу-2021".

А тепер підбірка новин про досягнення агровчених.

100-тонна Княгиня

Селекціонери Інституту картоплярства НААНУ вдосконалили сорт картоплі Княгиня, який тепер дає урожай до 100 тонн з гектара і демонструє високу стійкість до посухи та хвороб.

Наш популярний сорт дає урожай за будь-яких умов, – розказує про Княгиню Валентина Гордієнко, завідувачка лабораторії генетичних ресурсів Інституту картоплярства. – Перевага української селекції – смакові якості, ми на це завжди орієнтуємося. Потім уже йде стійкість до хвороб тощо.

Про характеристики і особливості Княгині та нюанси її створення читайте в статті "Український сорт картоплі показує рекордну врожайність".

Фрукти для діабетиків



Вміст цукру у фруктах можна міняти

Можуть гордитися своїми дослідженнями й австралійські науковці з Університету Ньюкастла. Вони навчилися за допомогою генних технологій регулювати вміст цукру у фруктах під час їх вирощування. Це дуже важливо для людей, що страждають на цукровий діабет і змушені відмовитися від споживанні багатьох солодких продуктів.

Як австралійцям вдалося зробити революційне відкриття? Коли почнеться комерційне використання технології? Про це у статті Агро24 "Фрукти для діабетиків: кількість цукру можна буде контролювати".

Помідори-сигнальщики

Тим часом американські вчені з Університету Пенсильванії зробили дивовижне відкриття щодо властивостей помідорів. Вони виявили, що пагони томатів виділяють хімічну речовину, яка попереджає про небезпеку інші рослини.

Томати виділяють сеціальний фермент, коли на них, наприклад, нападає гусінь-шкідник. Цей сигнал є благанням рослини про допомогу.

Подробиці читайте в новині "Вражаюче відкриття: помідори вміють попереджати про небезпеку та кликати підмогу".

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