Зеленський підписав необхідний закон, ціни на продукти: найважливіші агроновини тижня

Довгоочікуваний закон про електронні земельні аукціони набрав чинності. Ціни на продукти поки що не тішать українців. Вчені презентували томат вагою пів кілограма, а експерти порадили найнадійніший захист від хвороб соняшнику. Ці та інші новини читайте у традиційному огляді тижня Агро24 (21 – 27 червня).

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський підписав Закон України №2195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони".

На думку експертів, цей закон дуже необхідний для повноцінного та успішного запуску ринку землі (1 липня 2021 року) – без нього не можна було б забезпечити чесні та прозорі умови формування ціни на земельні ділянки.

Що конкретно передбачає документ? Читайте у матеріалі Агро24 "Електронні аукціони запустять ринок землі: Зеленський підписав важливий закон".

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В очікуванні єдиного Земельного кодексу

Втім, навіть після запуску ринку землі законотворча діяльність має продовжитися. Зокрема, Україні потрібен єдиний Земельний кодекс, вважає народний депутат Мар’ян Заблоцький.

Він пояснив, що нині склалася ситуація, при якій діє Земельний кодекс, а також іще 13 інших законів, які регулюють дуже багато нюансів – від безкоштовної приватизації до державної експертизи землевпорядної документації, окремо регулюються кадастри і т.д. Це призводить до серйозного конфлікту норм і складного розуміння й читання земельного законодавства.

Які саме проблеми вирішить єдиний Земельний кодекс? Коли почнуть роботу над ним народні депутати? Детально про це – у новині "Єдиний Земельний кодекс здешевить послуги юристів, – пояснення експерта".

Ціни на продукти – "кусаються" і радують



Які ціни на овочі, фрукти та ягоди? / Фото Pixabay

Тим часом, багатьох українців не менше турбують і проблеми сьогодення. Наприклад, які зараз є і якими будуть ціни на аграрні продукти? Агро24 пропонує вам підбірку важливих матеріалів на цю тему:

У фокусі – лохина

Вчені Інституту сільського господарства Полісся НААН почали роботу над розробкою наукових програм по вирощуванню ягідних культур. Окрему увагу вони приділяють лохині, яка попри низку відомих корисних якостей ще недостатньо вивчена з наукової точки зору.

Подробиці – в новині "Українські вчені працюють над програмами вирощування найдорожчої ягоди".

Томат вагою пів кіло

А науковці Азербайджану вже можуть похизуватися своїми досягненнями. В тамтешньому НДІ овочівництва вивели 10 нових сортів томатів – вони ще не мають назв, але вже показали свої відмінні властивості на дегустації.

Томати нових сортів мають різні розміри, у деяких – екзотичні кольори і форми (наприклад, як полуниця).

Детальніше про розробки вчених читайте в матеріалі "Томат вагою пів кілограма: в Азербайджані виростили дивовижний овоч".

Досконалий захист соняшнику



Як захистити соняшник? / Фото Pixabay

Соняшник – одна з найпоширеніших сільськогосподарських культур в Україні та улюбленець аграріїв. Його посівні площі протягом останніх восьми років щосезону перевищують 5 мільйонів гектарів. В той же час, урожайність соняшнику вкрай нестабільна: наприклад, у 2019-му середній рівень становив 25,1 ц/га, а в 2020-му – лише 20,6 ц/га.

Головна причина торішнього зниження врожайності соняшнику – несприятливі погодні умови, які стимулювали поширення хвороб. Цього сезону ситуація буде аналогічною. Що робити аграріям? Є ефективний метод захисту посівів – застосування фунгіциду. Експерти радять звернути увагу на системний комбінований препарат Піктор® компанії BASF.

Аналітичну статтю про цю диво-розробку читайте тут.

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