Кабмін збільшив фінансову підтримку для сільгоспвиробників, світові ціни на продукти ростуть, а в Україні несподівано дешевшають овочі… Ці та інші важливі й цікаві новини Агро24 – у традиційному огляді тижня (5 – 11 квітня).

Хороша новина для аграріїв: Кабмін розширив державну фінансову підтримку для сільськогосподарських виробників. У 2021 році на допомогу їм спрямують додаткові 500 мільйонів гривень.

На які напрямки підуть гроші? Подробиці в матеріалі Агро24 "Уряд розширив держпідтримку аграріїв".

Важливо! У Раді підтримали три важливі аграрні законопроєкти

Світові ціни на продовольство ростуть



Продукти дорожчають по всьому світу

Новий Індекс цін Продовольчої сільськогосподарської організації ООН (ФАО) свідчить – вартість продовольства зростає вже десятий місяць поспіль.

Згідно рейтингу ФАО, який дозволяє щомісяця відслідковувати коливання світових цін, у березні-2021 середнє значення Індексу продовольчих цін склало 118,5 пункту, що на 2,1% вище рівня лютого-2021. Це найвище значення даного Індексу з червня 2014 року. Крім того, показник свідчить, що ціни на продовольство зростають уже десятий місяць поспіль.

Що саме подорожчало, на скільки і чому? Читайте тут.

Нетипове здешевшення в Україні

Тим часом, в Україні минулого тижня ситуація з деякими продуктами розвивалася нетипово. Зокрема, свіжі овочі несподівано та стрімко подешевшали, хоча перед Великоднем зазвичай відбувається навпаки – ціни на них ростуть.

Чому цьогоріч сталося інакше і як довго це триватиме? Пояснення експерта у новині "Ціни на українські овочі обвалилися".

Як захистити ріпак?



Ріпаку потрібна увага

Набирають оберти весняно-польові роботи. За даними статистики, цьогоріч однією з основних культур на українському аграрному ринку знову буде ріпак. Його виробники знають: врожайність та якість насіння напряму залежать від стану рослини. Адже вона вибаглива до погодних умов і вразлива до хвороб. Тому, якщо вчасно не застосувати правильний захист, втрати врожаю можуть бути тотальними.

Але рішення є – препарат Альтерно®. Це інноваційний фунгіцид з морфорегуляторними властивостями для формування потужної і компактної рослини, а також надійного контролю хвороб ріпаку по листку та по цвітінню.

Детальніше про цей інноваційний препарат читайте у статті Агро24 "Два в одному: як працює на ріпаку Альтерно®".

Повний список продуктів компанії BASF, їхні характеристики та особливості дивіться у каталозі Агро24.

Зверніть увагу! Ефективний захист і прибавка врожаю: Піктор® – найкращий фунгіцид для ріпаку в період цвітіння

Найстійкіші до посухи яблука

Українські вчені з Інституту садівництва Національної академії аграрних наук провели дослідження і виявили, що через посуху в яблуневих садах синтез органічних речовин може зменшуватися на третину. Це дуже серйозно впливає на обсяги і якість врожаю. Також науковці визначили сорт, який найкраще переносить посуху.

Що це за сорт? Читайте у матеріалі "Найстійкіший до посухи сорт яблук: вердикт вчених".

Gucci і "Король"



"Король овочів" Джеральд Стратфорд

Всесвітньо відомий бренд Gucci випустив несподіваний проєкт про 72-річного британського блогера-садівника Джеральда Стратфорда на прізвисько "Король овочів".

Спецпроєкт Gucci, створений спільно з Highsnobiety, розповідає про Джеральда та ділиться його садівничими порадами: "Gucci прославив на увесь світ 72-літнього садівника".

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