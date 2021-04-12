Кабмин увеличил финансовую поддержку для сельхозпроизводителей, мировые цены на продукты растут, а в Украине неожиданно дешевеют овощи... Эти и другие важные и интересные новости Агро24 – в традиционном обзоре недели (5 – 11 апреля).

Хорошая новость для аграриев: Кабмин расширил государственную финансовую поддержку для сельскохозяйственных производителей. В 2021 году на помощь им направят дополнительные 500 миллионов гривен.

На какие направления пойдут деньги? Подробности в материале Агро24 "Правительство расширило господдержку аграриев".

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Мировые цены на продовольствие растут



Продукты дорожают по всему миру

Новый Индекс цен Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) свидетельствует – стоимость продовольствия растет уже десятый месяц подряд.

Согласно рейтингу ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен, в марте-2021 среднее значение Индекса продовольственных цен составило 118,5 пункта, что на 2,1% выше уровня февраля-2021. Это самое высокое значение данного Индекса с июня 2014 года. Кроме того, показатель свидетельствует, что цены на продовольствие растут уже десятый месяц подряд.

Что именно подорожало, на сколько и почему? Читайте здесь.

Нетипичное удешевление в Украине

Между тем, в Украине на прошлой неделе ситуация с некоторыми продуктами развивалась нетипично. В частности, свежие овощи неожиданно и стремительно подешевели, хотя перед Пасхой обычно происходит наоборот – цены на них растут.

Почему в этом году произошло иначе и как долго это продлится? Объяснение эксперта в новости "Цены на украинские овощи обвалились".

Как защитить рапс?



Рапсу требуется внимание

Набирают обороты весенне-полевые работы. По данным статистики, в этом году одной из основных культур на украинском аграрном рынке снова будет рапс. Его производители знают: урожайность и качество семян напрямую зависят от состояния растения. Ведь оно привередливо к погодным условиям и уязвимо к болезням. Поэтому, если вовремя не применить правильную защиту, потери урожая могут быть тотальными.

Но решение есть – препарат Альтерно®. Это инновационный фунгицид с морфорегуляторными свойствами для формирования мощного и компактного растения, а также надежного контроля болезней рапса по листу и по цветению.

Подробнее об этом инновационном препарате читайте в статье Агро24 "Два в одном: как работает на рапсе Альтерно®".

Полный список продуктов компании BASF, их характеристики и особенности смотрите в каталоге Агро24.

Обратите внимание! Эффективная защита и прибавка урожая: Пиктор® – лучший фунгицид для рапса в период цветения

Самые стойкие к засухе яблоки

Украинские ученые из Института садоводства Национальной академии аграрных наук провели исследование и обнаружили, что из-за засухи в яблоневых садах синтез органических веществ может уменьшаться на треть. Это очень серьезно влияет на объемы и качество урожая. Также ученые определили сорт, который лучше всего переносит засуху.

Что это за сорт? Читайте в материале "Самый стойкий к засухе сорт яблок: вердикт ученых".

Gucci и "Король"



"Король овощей" Джеральд Стратфорд

Всемирно известный бренд Gucci выпустил неожиданный проект о 72-летнем британском блогере-садовнике Джеральде Стратфорде по прозвищу "Король овощей".

Спецпроект Gucci, созданный совместно с Highsnobiety, рассказывает о Джеральде и делится его садовыми советами: "Gucci прославил на весь мир 72-летнего садовника".

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