500 миллионов для фермеров, самые стойкие яблоки, Gucci и "Король овощей": обзор агроновостей
Кабмин увеличил финансовую поддержку для сельхозпроизводителей, мировые цены на продукты растут, а в Украине неожиданно дешевеют овощи... Эти и другие важные и интересные новости Агро24 – в традиционном обзоре недели (5 – 11 апреля).
Источник:24 канал
Хорошая новость для аграриев: Кабмин расширил государственную финансовую поддержку для сельскохозяйственных производителей. В 2021 году на помощь им направят дополнительные 500 миллионов гривен.
На какие направления пойдут деньги? Подробности в материале Агро24 "Правительство расширило господдержку аграриев".
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Мировые цены на продовольствие растут
Продукты дорожают по всему миру
Новый Индекс цен Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) свидетельствует – стоимость продовольствия растет уже десятый месяц подряд.
Согласно рейтингу ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен, в марте-2021 среднее значение Индекса продовольственных цен составило 118,5 пункта, что на 2,1% выше уровня февраля-2021. Это самое высокое значение данного Индекса с июня 2014 года. Кроме того, показатель свидетельствует, что цены на продовольствие растут уже десятый месяц подряд.
Нетипичное удешевление в Украине
Между тем, в Украине на прошлой неделе ситуация с некоторыми продуктами развивалась нетипично. В частности, свежие овощи неожиданно и стремительно подешевели, хотя перед Пасхой обычно происходит наоборот – цены на них растут.
Почему в этом году произошло иначе и как долго это продлится? Объяснение эксперта в новости "Цены на украинские овощи обвалились".
Как защитить рапс?
Рапсу требуется внимание
Набирают обороты весенне-полевые работы. По данным статистики, в этом году одной из основных культур на украинском аграрном рынке снова будет рапс. Его производители знают: урожайность и качество семян напрямую зависят от состояния растения. Ведь оно привередливо к погодным условиям и уязвимо к болезням. Поэтому, если вовремя не применить правильную защиту, потери урожая могут быть тотальными.
Но решение есть – препарат Альтерно®. Это инновационный фунгицид с морфорегуляторными свойствами для формирования мощного и компактного растения, а также надежного контроля болезней рапса по листу и по цветению.
Подробнее об этом инновационном препарате читайте в статье Агро24 "Два в одном: как работает на рапсе Альтерно®".
Полный список продуктов компании BASF, их характеристики и особенности смотрите в каталоге Агро24.
Обратите внимание! Эффективная защита и прибавка урожая: Пиктор® – лучший фунгицид для рапса в период цветения
Самые стойкие к засухе яблоки
Украинские ученые из Института садоводства Национальной академии аграрных наук провели исследование и обнаружили, что из-за засухи в яблоневых садах синтез органических веществ может уменьшаться на треть. Это очень серьезно влияет на объемы и качество урожая. Также ученые определили сорт, который лучше всего переносит засуху.
Что это за сорт? Читайте в материале "Самый стойкий к засухе сорт яблок: вердикт ученых".
Gucci и "Король"
"Король овощей" Джеральд Стратфорд
Всемирно известный бренд Gucci выпустил неожиданный проект о 72-летнем британском блогере-садовнике Джеральде Стратфорде по прозвищу "Король овощей".
Спецпроект Gucci, созданный совместно с Highsnobiety, рассказывает о Джеральде и делится его садовыми советами: "Gucci прославил на весь мир 72-летнего садовника".
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