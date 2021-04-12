500 мільйонів для фермерів, найстійкіші яблука, Gucci і "Король овочів": огляд агроновин

Джерело:24 канал
Кабмін збільшив фінансову підтримку для сільгоспвиробників, світові ціни на продукти ростуть, а в Україні несподівано дешевшають овочі… Ці та інші важливі й цікаві новини Агро24 – у традиційному огляді тижня (5 – 11 квітня).
Хороша новина для аграріїв: Кабмін розширив державну фінансову підтримку для сільськогосподарських виробників. У 2021 році на допомогу їм спрямують додаткові 500 мільйонів гривень.
На які напрямки підуть гроші? Подробиці в матеріалі Агро24 "Уряд розширив держпідтримку аграріїв".
Важливо! У Раді підтримали три важливі аграрні законопроєкти
Продукти дорожчають по всьому світу
Новий Індекс цін Продовольчої сільськогосподарської організації ООН (ФАО) свідчить – вартість продовольства зростає вже десятий місяць поспіль.
Згідно рейтингу ФАО, який дозволяє щомісяця відслідковувати коливання світових цін, у березні-2021 середнє значення Індексу продовольчих цін склало 118,5 пункту, що на 2,1% вище рівня лютого-2021. Це найвище значення даного Індексу з червня 2014 року. Крім того, показник свідчить, що ціни на продовольство зростають уже десятий місяць поспіль.
Що саме подорожчало, на скільки і чому? Читайте тут.
Тим часом, в Україні минулого тижня ситуація з деякими продуктами розвивалася нетипово. Зокрема, свіжі овочі несподівано та стрімко подешевшали, хоча перед Великоднем зазвичай відбувається навпаки – ціни на них ростуть.
Чому цьогоріч сталося інакше і як довго це триватиме? Пояснення експерта у новині "Ціни на українські овочі обвалилися".
Ріпаку потрібна увага
Набирають оберти весняно-польові роботи. За даними статистики, цьогоріч однією з основних культур на українському аграрному ринку знову буде ріпак. Його виробники знають: врожайність та якість насіння напряму залежать від стану рослини. Адже вона вибаглива до погодних умов і вразлива до хвороб. Тому, якщо вчасно не застосувати правильний захист, втрати врожаю можуть бути тотальними.
Але рішення є – препарат Альтерно®. Це інноваційний фунгіцид з морфорегуляторними властивостями для формування потужної і компактної рослини, а також надійного контролю хвороб ріпаку по листку та по цвітінню.
Детальніше про цей інноваційний препарат читайте у статті Агро24 "Два в одному: як працює на ріпаку Альтерно®".
Повний список продуктів компанії BASF, їхні характеристики та особливості дивіться у каталозі Агро24.
Зверніть увагу! Ефективний захист і прибавка врожаю: Піктор® – найкращий фунгіцид для ріпаку в період цвітіння
Українські вчені з Інституту садівництва Національної академії аграрних наук провели дослідження і виявили, що через посуху в яблуневих садах синтез органічних речовин може зменшуватися на третину. Це дуже серйозно впливає на обсяги і якість врожаю. Також науковці визначили сорт, який найкраще переносить посуху.
Що це за сорт? Читайте у матеріалі "Найстійкіший до посухи сорт яблук: вердикт вчених".
"Король овочів" Джеральд Стратфорд
Всесвітньо відомий бренд Gucci випустив несподіваний проєкт про 72-річного британського блогера-садівника Джеральда Стратфорда на прізвисько "Король овочів".
Спецпроєкт Gucci, створений спільно з Highsnobiety, розповідає про Джеральда та ділиться його садівничими порадами: "Gucci прославив на увесь світ 72-літнього садівника".