Открытие рынка земли: что нужно знать о покупке, продаже и аренде
1 июля 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
1 июля 2021 года в Украине откроется рынок земли. Агро24 собрал ключевые новости и статьи на эту тему.
На первом этапе земельной реформы участки сельскохозяйственного назначения смогут покупать только физические лица – граждане Украины, но не более 100 гектаров на одну персону.
На втором этапе, который начнется в 2024 году, землю смогут покупать и юридические лица, но не более 10 тысяч гектаров в одни руки.
Покупка – продажа земли
- Какие документы необходимы для покупки-продажи земли
- Кто и как сможет дешевле выкупить участок
- На что обращать внимание при покупке участка
- Какие проблемы могут возникнуть у покупателя участка сельхозназначения
Украинская земля стала товаром
Аренда земли
- Как открытие рынка земли повлияет на арендные отношения
- Как изменятся отношения владельца и арендатора
- Аренда земли в Украине и ЕС: сравниваем цены
Земельные законы
Цена на землю
- Стоимость земли в Украине после открытия рынка существенно изменится
- Цена земли после открытия рынка будет иметь три составляющие
Что нужно знать об открытии рынка земли / Инфографика 24 канала