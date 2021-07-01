Открытие рынка земли: что нужно знать о покупке, продаже и аренде

1 июля 2021 , 08:30
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Источник:

24 канал

1 июля 2021 года в Украине откроется рынок земли. Агро24 собрал ключевые новости и статьи на эту тему.

На первом этапе земельной реформы участки сельскохозяйственного назначения смогут покупать только физические лица – граждане Украины, но не более 100 гектаров на одну персону.

На втором этапе, который начнется в 2024 году, землю смогут покупать и юридические лица, но не более 10 тысяч гектаров в одни руки.

Покупка – продажа земли


Украинская земля стала товаром 

Аренда земли

Земельные законы

Цена на землю


Что нужно знать об открытии рынка земли / Инфографика 24 канала 

Автор: Олег Терещенко